2018-11-28T10:19:27+03:00
Звезды

В Пскове нашли средневековый ключ с изображением лютого зверя

Предполагается, что этим ключом могли открывать сумочку или замок
Раиса Семёнова
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Материал, из которого сделана эта находка, – в основном бронза. Фото: Археологический центр Псковской областиМатериал, из которого сделана эта находка, – в основном бронза. Фото: Археологический центр Псковской области
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В Пскове на улице Свердлова, между улицей Советской и Музейным переулком, нашли металлический ключ с изображением символа города – лютого зверя. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова, этот предмет быта относится к 16 веку.

– Несколько веков назад на этом месте, где обнаружили ключ, были постройки и производственный комплекс. Пока что мы предполагаем, что таким ключом могли открывать какой-либо накладной замок. Например, на сумочке или шкатулке, – сообщила Марина Кулакова. – Материал, из которого сделана эта находка, – в основном бронза.

Сейчас ключ находится на обработке, в камеральной лаборатории. После же – находку переместят в Псковский государственный музей-заповедник. Помимо этого, в учреждении также отметили, что на местности, через которую сейчас проходит улица Свердлова, археологи и раньше находили предметы с изображением лютого зверя. А именно – накладки.

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