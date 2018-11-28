2018-11-28T10:43:12+03:00
Происшествия

В Псковском районе в ДТП на дороге Неелово – Кудина гора пострадал пассажир

Водитель автомобиля не справился с управлением, слетел в кювет и опрокинулся
Раиса Семёнова
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Пострадавшая нашла силы и сама обратилась в городской травмпункт.Пострадавшая нашла силы и сама обратилась в городской травмпункт.Фото: Сергей ГАПОН
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В Псковском районе на пятом километре автодороги Неелово – Кудина гора опрокинулся легковой автомобиль. За рулём находился 26-летний мужчина. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в этом дорожно-транспортном происшествии пострадал пассажир – 22-летняя девушка.

– Мужчина не справился с управлением, когда проезжал опасный поворот. В результате – опрокинулся в кювет, – сообщили в ведомстве.

Пострадавшая нашла силы и сама обратилась в городской травмпункт. Помимо этого, в ведомстве отметили также, что такое дорожно-транспортное происшествие случилось утром 27 ноября. В этот день в Псковской области сотрудники управления зафиксировали четыре аварии, в которых люди получили различные ранения. Например, днём в Печорском районе на 10-м километре Печоры – Новый Изборск 66-летний пенсионер не справился с управлением и въехал в дерево. Этот пожилой мужчина получил незначительные травмы.

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