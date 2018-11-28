В Пскове в ДТП пострадал водитель вылетевшей на встречку иномарки

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-28T11:16:34+03:00

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В Пскове рядом с домом № 126, расположенном на улице Николая Васильева, легковая иномарка врезалась автомобиль с прицепом. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель этой легковой иномарки – 41-летняя женщина. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, сотрудники скорой медицинской помощи увезли пострадавшую в больницу.

– Женщина ехала на небезопасной скорости. В результате пострадавшая не смогла справиться с управлением, её машина выехала на встречную полосу движения и там влетела в автомобиль, – сообщили в ведомстве.

За рулём машины, в которую врезались, был 49-летний мужчина, который не пострадал. Кроме того, в ведомстве добавили также, что такое дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 27 ноября. В это день в Псковском районе на 5 километре дороги Неелово – Кудина гора слетел в кювет и опрокинулся легковой автомобиль. Пострадала 22-летняя пассажирка.