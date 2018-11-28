2018-11-28T11:50:14+03:00
Общество

В Пскове на полмесяца перекроют 2 участка дороги на улице Школьной

Рабочие будут ремонтировать дорожное покрытие
Раиса Семёнова
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За причинённые неудобства сотрудники администрации муниципалитета извиняются перед автовладельцами. Фото: пресс-служба администрации ПсковаЗа причинённые неудобства сотрудники администрации муниципалитета извиняются перед автовладельцами. Фото: пресс-служба администрации Пскова
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В Пскове перекроют движение на улице Школьной. Один участок, по которому нельзя будет проехать, – от улицы Набат до улицы Олега Кошевого. Там движение перекроют с 29 ноября, с 08.00, до 13 декабря включительно. Другой же – от улицы Олега Кошевого до улицы Труда, где движение будет приостановлено с 6 декабря, с 08.00, до 20 декабря включительно. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Пскова, такие меры вызваны ремонтом дорожного покрытия.

– За причинённые неудобства сотрудники администрации муниципалитета извиняются перед автовладельцами, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, чтобы автовладельцы не забывали заранее планировать свой объездной маршрут и соблюдать все требования, к выполнению которых призывают дорожные знаки. Около улицы Школьной находятся такие социально-значимые объекты, как Псковский областной колледж искусств, средние общеобразовательные школы № 5 и № 6, детсад № 51, а также Ильинская и Воскресенская церкви.

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