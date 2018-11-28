В Великих Луках под предлогом покупки шпица мошенница нажилась на местной жительнице

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-28T12:21:14+03:00

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В Великих Луках 22-летнюю местную жительницу обманула мошенница. Причинённый ущерб составил семи тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мошенница откликнулась на объявление о продаже щенка шпица, которое девушка разместила на специальном сайте.

– Злоумышленница связалась с потерпевшей и, претворившись заинтересованной в покупке собачки, узнала все необходимые для получения денег реквизиты банковской карты, – сообщили в ведомстве.

Великолучанка разместила в интернете это объявление в ноябре. Сейчас в отношении этого мошенничества возбудили уголовное дело. Кроме того, в ведомстве добавили также, что случаи обмана с помощью электронной сети – довольно частое явление. В связи с этим сотрудники полиции ещё раз напоминают жителям Псковской области о том, чтобы те были более внимательны, когда с помощью интернета совершают какие-либо сделки купли-продажи.