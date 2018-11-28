В Пскове отменен концерт «Смеяться разрешается» с участием артистов «Петросян шоу»

СЕГОДНЯ 12:32 2018-11-28T12:32:23+03:00

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В Пскове 28 ноября не состоится концерт «Смеяться разрешается» с участием артистов «Петросян шоу». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в Доме офицеров, это связано с болезнью Николая Бандурина.

Концерт должен был начаться в 18.30. Артисты Николай Бандурин и Олег Михайлов собирались показать псковской публике свои музыкальные миниатюры. Купить билеты можно было по выгодному предложению - лучшие места продавались за 350 рублей.

О плохом самочувствии артиста стало известно буквально за несколько часов до выступления. Теперь зрители могут вернуть билеты в кассу Дома офицеров. Псковичам возместят полную стоимость входных талонов на мероприятие.

КОНКРЕТНО

Режим работы кассы Дома офицеров - с 10.00 до 19.00. Есть два перерыва: с 11.30 до 12.00 и с 15.00 до 15.30. Воскресенье и понедельник - выходные дни. Узнать любую информацию можно по телефонам 8 (8112) 56-88-35, 74-72-88.