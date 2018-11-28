Псковский автор Ольга Шерстобитова выпустила первый роман дилогии «Злодей для ведьмы»

СЕГОДНЯ 13:42 2018-11-28T13:46:19+03:00

Второй роман дилогии будет называться «Злодей для ведьмы. Ключ к мечте» и, по предварительной информации, в бумажном варианте выйдет в январе 2019 года. Фото: из личного архива героя публикации

В произведении главная героиня в компании друзей отправляется на поиски воздушного замка с сокровищами

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Псковская писательница романтического фэнтези Ольга Шерстобитова выпустила первый роман дилогии «Злодей для ведьмы». Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сама автор, тираж произведения составил 4000 экземпляров.

– Для меня этот роман – в некотором роде дебют, поскольку раньше на бумаге выходили только мои однотомники. Поэтому одновременно и радуюсь и переживаю, – сообщила писательница. – Главная героиня дилогии – ведьмочка, которая постоянно готовит зелья с непредсказуемыми эффектами. Её сопровождают невероятно притягательный дракон и озорной лис-фамильяр. Эта дружная компания ищет воздушный замок с сокровищами. Поиски сопровождаются множеством приключений. И, разумеется, романтическая сюжетная линия выражена в романе достаточно ярко.

Произведение входит в серию «Колдовские миры», от издательства «Эксмо». Второй роман дилогии будет называться «Злодей для ведьмы. Ключ к мечте» и, по предварительной информации, в бумажном варианте выйдет в январе 2019 года.

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