Псковский автор Ольга Шерстобитова выпустила первый роман дилогии «Злодей для ведьмы»
Псковская писательница романтического фэнтези Ольга Шерстобитова выпустила первый роман дилогии «Злодей для ведьмы». Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сама автор, тираж произведения составил 4000 экземпляров.
– Для меня этот роман – в некотором роде дебют, поскольку раньше на бумаге выходили только мои однотомники. Поэтому одновременно и радуюсь и переживаю, – сообщила писательница. – Главная героиня дилогии – ведьмочка, которая постоянно готовит зелья с непредсказуемыми эффектами. Её сопровождают невероятно притягательный дракон и озорной лис-фамильяр. Эта дружная компания ищет воздушный замок с сокровищами. Поиски сопровождаются множеством приключений. И, разумеется, романтическая сюжетная линия выражена в романе достаточно ярко.
Произведение входит в серию «Колдовские миры», от издательства «Эксмо». Второй роман дилогии будет называться «Злодей для ведьмы. Ключ к мечте» и, по предварительной информации, в бумажном варианте выйдет в январе 2019 года.
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