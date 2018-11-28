«Ласточки» из Пскова будут ходить до Чудово и Петрозаводска

СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-28T14:02:30+03:00

В скором времени на "Ласточке" из Пскова можно будет отправится еще в два направления. Фото: Владимир Кольцов

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В ближайшее время Псков будет соединен «Ласточками» с еще двумя городами Северо-Западного Федерального округа. Таким образом, пассажирские поезда будут ходить до Чудово и Петрозаводска. Как сообщил корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами сообщила президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова.

- Также в скором времени будет скорректировано время прибытия вечерней «Ласточки» из Санкт-Петербурга. Это поспособствует развитию детского туризма в нашем регионе, - рассказала Гелена Самохвалова. - Что касается самолета, вот буквально недавно я разговаривала с коллегами из «Азимута» - ежедневный самолет будет с апреля месяца.

Расписание перелетов также изменится на утренние и вечерние рейсы. Тем самым туроператоры, которые работают с Москвой, будут тесно взаимодействовать с авиакомпанией «Азимут». В первой очереди на обсуждении - вопросы ценообразования и тарификации билетов.