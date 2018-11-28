Полиция расследовала дело о хранении 91 грамма тяжёлого наркотика, изъятого в Палкинском районе

СЕГОДНЯ 14:23 2018-11-28T14:24:04+03:00

За хранение наркотиков мужчину уже привлекали к уголовной ответственности. Теперь этому жителю Санкт-Петербурга предъявили обвинение по части 2 статьи 228 УК РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь подозреваемому грозит от 3 до 10 лет колонии

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Сотрудники полиции расследовали дело о приобретении и хранении купной партии героина, изъятой в деревне Черская, что в Палкинском районе. По делу проходит 27-летний caнктпeтepбypжца, в кармане штанов которого и нашли около 91 грамма этого тяжёлого наркотика. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, теперь предполагаемому злоумышленнику грозит провести в колонии от 3 до 10 лет.

– За хранение наркотиков мужчину уже привлекали к уголовной ответственности. Теперь этому жителю Санкт-Петербурга предъявили обвинение по части 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что задержать подозреваемого получилось 8 сентября 2018 года. Стражи порядка нашли мужчину в деревенском кафетерии. Наркотик же удалось обнаружить в ходе личного досмотра, которому силовики подвергли предполагаемого злоумышленника.