2018-11-28T15:45:41+03:00
Происшествия

В Пскове на Рижском проспекте под колеса автомобиля попала школьница

Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Полицейским еще предстоит выяснить все детали случившегося. Фото: Роман Бобырь.Полицейским еще предстоит выяснить все детали случившегося. Фото: Роман Бобырь.
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В Пскове на Рижском проспекте под колеса автомобиля попала школьница. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в городском ГИБДД, девочка переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

- Пострадавшая 2010 года рождения, - отметила инспектор по пропаганде городского ГИБДД Юлия Федорова. - Ее доставили в детскую областную больницу. Характер травм пока что неизвестен.

По предварительным данным, примерно в 14.13 у дома № 49Б по Рижскому проспекту автомобиль «Лифан» сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. На место происшествия быстро приехали скорая помощь и полицейские. За рулем автомобиля был 26-летний пскович. На вид мужчина трезвый, но ему предстоит пройти освидетельствование. Сотрудники ДПС продолжают разбираться в деталях произошедшего.

КСТАТИ

Резонансное ДТП, в котором пострадали дети, произошло 26 ноября в Опочке. Там пьяный водитель сбил трех школьников, ждавших на остановке автобус. Одна из пострадавших, 12-летняя девочка, находится в коме.

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