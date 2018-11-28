СЕГОДНЯ 15:45 2018-11-28T15:45:41+03:00

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В Пскове на Рижском проспекте под колеса автомобиля попала школьница. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в городском ГИБДД, девочка переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

- Пострадавшая 2010 года рождения, - отметила инспектор по пропаганде городского ГИБДД Юлия Федорова. - Ее доставили в детскую областную больницу. Характер травм пока что неизвестен.

По предварительным данным, примерно в 14.13 у дома № 49Б по Рижскому проспекту автомобиль «Лифан» сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. На место происшествия быстро приехали скорая помощь и полицейские. За рулем автомобиля был 26-летний пскович. На вид мужчина трезвый, но ему предстоит пройти освидетельствование. Сотрудники ДПС продолжают разбираться в деталях произошедшего.

КСТАТИ

Резонансное ДТП, в котором пострадали дети, произошло 26 ноября в Опочке. Там пьяный водитель сбил трех школьников, ждавших на остановке автобус. Одна из пострадавших, 12-летняя девочка, находится в коме.