Дважды судимый житель Опочки пытался во время пьяной ссоры топором зарубить знакомого

СЕГОДНЯ 16:08 2018-11-28T16:08:25+03:00

Если бы жена потерпевшего не спасла его от гибели, то жителя Опочки судили бы по другой статье. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

За это преступление он снова окажется на скамье подсудимых

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В Опочке 70-летний мужчина пытался зарубить своего знакомого во время ссоры. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, за это преступление злоумышленник может отправиться в тюрьму.

Следствие по делу длилось около полугода. Как выяснили полицейские, в конце мая в одном из многоквартирных домов двое мужчин выпивали. Слово за слово, и между собутыльниками разгорелся конфликт. Злоумышленника задели слова товарища, и он отправился к себе домой за топором. Вернулся и напал на обидчика. Первым ударом злоумышленник сломал потерпевшему руку, которой тот попытался блокировать удар по голове. Тогда старик повалил собутыльника на пол и ударил топором по колену. В этот момент на шум прибежала жена потерпевшего и обезоружила нападавшего.

Нападавшего жителя Опочки задержали. Оказалось, что он раньше был дважды судим. Следователи собрали необходимую доказательную базу и направили дело на рассмотрение. Пожилому мужчине снова грозит тюремный срок.