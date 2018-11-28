2018-11-28T16:08:25+03:00
Происшествия

Дважды судимый житель Опочки пытался во время пьяной ссоры топором зарубить знакомого

За это преступление он снова окажется на скамье подсудимых
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
Поделиться:
Если бы жена потерпевшего не спасла его от гибели, то жителя Опочки судили бы по другой статье.Если бы жена потерпевшего не спасла его от гибели, то жителя Опочки судили бы по другой статье.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В Опочке 70-летний мужчина пытался зарубить своего знакомого во время ссоры. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, за это преступление злоумышленник может отправиться в тюрьму.

Следствие по делу длилось около полугода. Как выяснили полицейские, в конце мая в одном из многоквартирных домов двое мужчин выпивали. Слово за слово, и между собутыльниками разгорелся конфликт. Злоумышленника задели слова товарища, и он отправился к себе домой за топором. Вернулся и напал на обидчика. Первым ударом злоумышленник сломал потерпевшему руку, которой тот попытался блокировать удар по голове. Тогда старик повалил собутыльника на пол и ударил топором по колену. В этот момент на шум прибежала жена потерпевшего и обезоружила нападавшего.

Нападавшего жителя Опочки задержали. Оказалось, что он раньше был дважды судим. Следователи собрали необходимую доказательную базу и направили дело на рассмотрение. Пожилому мужчине снова грозит тюремный срок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На создание туристского кластера «Псковский» потрачено семь миллиардов рублей
В Пскове на Рижском проспекте под колеса автомобиля попала школьница
Полиция расследовала дело о хранении 91 грамма тяжёлого наркотика, изъятого в Палкинском районе
«Ласточки» из Пскова будут ходить до Чудово и Петрозаводска
Псковский автор Ольга Шерстобитова выпустила первый роман дилогии «Злодей для ведьмы»
Средняя загрузка гостиниц в Пскове составляет почти 30%
В Пскове отменен концерт «Смеяться разрешается» с участием артистов «Петросян шоу»
В Великих Луках под предлогом покупки шпица мошенница нажилась на местной жительнице
В Пскове на полмесяца перекроют 2 участка дороги на улице Школьной
В Пскове в ДТП пострадал водитель вылетевшей на встречку иномарки
В Псковском районе в ДТП на дороге Неелово – Кудина гора пострадал пассажир
В Пскове нашли средневековый ключ с изображением лютого зверя
В Невельском районе пограничники задержали белоруса за незаконный ввоз трех тонн говядины
На коммунальных квитанциях в Пскове будут размещать информацию о предупреждении пожаров
Армен Манацканян: взять на контроль ситуацию с датчиками дыма обойдется в миллион рублей
В Пскове у нескольких памятников появились информационные экраны с QR-кодами
В Псковской области увеличат финансирование программы по закупке датчиков дыма для малоимущих семей
У псковской санавиации появятся приборы для полетов в плохую погоду
Полиция Псковской области: Сбивший детей на остановке мужчина не имел права садиться за руль
В Псковской области сотрудники ДПС усилят контроль за водителями в выходные и праздники
В Пскове стартовал полуфинал Первенства России по волейболу среди юношей
В Новосокольническом районе муниципальные квартиры сдавались с гнилыми окнами и полами