2018-11-28T18:01:55+03:00
Политика

Коммунист Виктор Дуля досрочно покинет пост депутата Псковского областного Собрания

Связано такое решение с состоянием здоровья депутата
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Продолжать деятельность на посту депутата Псковского областного Собрания Виктору Дуле не позволяет состояние здоровья. Фото: из личного архива Виктора Дули.Продолжать деятельность на посту депутата Псковского областного Собрания Виктору Дуле не позволяет состояние здоровья. Фото: из личного архива Виктора Дули.
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В Псковском областном собрании депутатов шестого созыва намечаются кадровые перестановки - Виктор Дуля с 10 декабря досрочно покинет пост депутата. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» член фракции КПРФ, вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов, до конца шестого созыва на месте Виктора Дули будет другой человек.

- В понедельник, 26 ноября, Виктор Федорович написал заявление о досрочном уходе с поста по состоянию здоровья. На его место пока нет кандидатуры, - рассказал Анатолий Колосов в беседе с корреспондентом «Комсомолки». - Но мы решим этот вопрос в течение установленных двух недель. У нас в списках были люди, так что определимся.

Однако должность секретаря Псковского обкома КПРФ остается за Виктором Федоровичем.

СПРАВКА «КП»

Виктору Дуле 8 ноября исполнился 71 год, больше 50 лет из них он посвятил коммунистической партии. В 2017 году был награжден почетной грамотой Псковского областного собрания депутатов. Также секретарь Псковского обкома КПРФ 10 раз принимал государственные награды.

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