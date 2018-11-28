Коммунист Виктор Дуля досрочно покинет пост депутата Псковского областного Собрания

СЕГОДНЯ 18:01 2018-11-28T18:01:55+03:00

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В Псковском областном собрании депутатов шестого созыва намечаются кадровые перестановки - Виктор Дуля с 10 декабря досрочно покинет пост депутата. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» член фракции КПРФ, вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов, до конца шестого созыва на месте Виктора Дули будет другой человек.

- В понедельник, 26 ноября, Виктор Федорович написал заявление о досрочном уходе с поста по состоянию здоровья. На его место пока нет кандидатуры, - рассказал Анатолий Колосов в беседе с корреспондентом «Комсомолки». - Но мы решим этот вопрос в течение установленных двух недель. У нас в списках были люди, так что определимся.

Однако должность секретаря Псковского обкома КПРФ остается за Виктором Федоровичем.

СПРАВКА «КП»

Виктору Дуле 8 ноября исполнился 71 год, больше 50 лет из них он посвятил коммунистической партии. В 2017 году был награжден почетной грамотой Псковского областного собрания депутатов. Также секретарь Псковского обкома КПРФ 10 раз принимал государственные награды.