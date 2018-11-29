2018-11-29T09:41:51+03:00
Происшествия

В Пустошке в загоревшейся бане мужчина получил ожоги рук

Предположительно, причина пожара – неосторожное обращение с огнём
Раиса Семёнова
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Полностью сгорел предбанник. Однако у сотрудников пожарно-спасательной части получилось спасти саму баню, а также две хозяйственные постройки. Фото: пресс-служба администрации Псковской областиПолностью сгорел предбанник. Однако у сотрудников пожарно-спасательной части получилось спасти саму баню, а также две хозяйственные постройки. Фото: пресс-служба администрации Псковской области
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В Пустошке на улице Школьной загорелась баня. В пожаре пострадал 66-летний мужчина. Он получил различные по степени ожоги рук. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правде – Псков» сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий, сотрудники скорой медицинской помощи отвезли мужчину в Пустошкинский филиал Новосокольнической межрайонной больницы.

– По предварительной версии, пожар был вызван тем, что мужчина неосторожно обращался с огнём, – сообщил Юрий Черепицкий. – Полностью сгорел предбанник. Однако у сотрудников пожарно-спасательной части получилось спасти саму баню, а также две хозяйственные постройки.

Помимо этого, в ведомстве заострили внимание также на том, что возгорание произошло вечером 28 ноября. Когда дежурному поступил сигнал о пожаре, к бане на двух автоцистернах выехали четыре сотрудника пожарно-спасательной части № 26. Чтобы полностью потушить пламя, хватило пятнадцати минут. Подвод воды осуществлялся из пожарного гидранта, находящегося в 450 метрах от бани.

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