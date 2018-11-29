2018-11-29T10:59:31+03:00
Происшествия

За кражу насосной станции житель Великих Лук отправится в колонию

Срок, который получил злоумышленник – 3,5 года
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Мужчину привлекли к уголовной ответственности по 3 части статьи 158 УК РФ.Мужчину привлекли к уголовной ответственности по 3 части статьи 158 УК РФ.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Великих Луках местный житель обвиняется в краже насосной станции, а также металлических и чугунных дверей от печки. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на три с половиной года.

Полиция задержала преступника в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Задержанным оказался 40-летний безработный великолучанин, который ранее уже имел судимость.

– В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с незаконным проникновением в жилище), – сообщили в ведомстве. - Дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Как выяснилось, мужчина проник в подвал частного дома по улице Псковской, через открытую дверь. Оттуда преступник вышел уже с награбленным имуществом, стоимость которого составляет 16 тысяч рублей.

Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии общего режима.

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