2018-11-29T12:13:12+03:00
Общество

В Пскове городские власти выберут начальника контрольного управления администрации

Это новая должность в недавно созданном ведомстве, которое заработает с начала 2019 года
Раиса Семёнова
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Путем тайного голосования парламентарии решат, будет ли решать Наталья Симонова грядущие задачи или нет.Путем тайного голосования парламентарии решат, будет ли решать Наталья Симонова грядущие задачи или нет.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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На пост начальника контрольного управления администрации Пскова депутаты Псковской городской Думы рассмотрят кандидатуру Натальи Симоновой. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе муниципалитета, этот вопрос вынесен на сессию Псковской гордумы, которая пройдёт 30 ноября.

– Путем тайного голосования парламентарии определят, будет ли решать Наталья Симонова грядущие задачи или нет, – сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На заседании правовой комитет городской Думы поддержал эту кандидатуру, а окончательное решение примут депутаты на очередной сессии.

СПРАВКА «КП»

Контрольное управление администрации Псков будет контролировать сферу закупок товаров, работ и услуг, бюджетно-финансовую сферу. Кроме того, сотрудники нового управления будут курировать сферу правил благоустройства города (правил уборки территории объектов благоустройства, обращения с отходами производства и потребления, содержания нестационарных торговых и досуговых объектов, размещения и эксплуатации рекламных конструкций и информации, организации строительных и ремонтных работ).

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