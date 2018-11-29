2018-11-29T11:49:31+03:00
Происшествия

В Великих Луках под колеса машины попал 12-летний мальчик

Водитель скрылся с места происшествия
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Пострадавшего в аварии школьника доставили в больницу, с ним работают медики.Пострадавшего в аварии школьника доставили в больницу, с ним работают медики.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 29 ноября, в Великих Луках 12-летний школьник попал под колеса машины. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному пешеходу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в половину девятого утра, когда мальчик переходил проезжую часть около дома 6/2 по улице Карла Либкнехта.

По предварительным данным, пострадавший ребенок 2006 года рождения. На место происшествия оперативно подоспела полиция и скорая помощь. Мальчика госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу, где с ним работают медики.

По словам очевидцев, водитель скрылся с места происшествия. Предположительно он был за рулем автомобиля марки «Citroen» темно-серого цвета.

Сотрудники ДПС продолжают выяснять обстоятельства аварии.

КСТАТИ

За последние дни это не первая авария , где пострадал ребенок. В Пскове 28 ноября произошла авария с участием 8-летней девочки. А 26 ноября случилось страшное ДТП с участием трех школьников в Опочке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отбор вокального конкурса «Голос Пскова» прошли 15 исполнителей
Псковская «Комсомолка» выдвинула на соискание народной премии полковника Виктора Чернышева
В Пскове на Завеличье закрасили около 100 граффити с наркорекламой
В Пскове «Титан-Полимер» официально стал представителем «Моглино»
Псковская городская Дума выберет начальника УГХ
В Пскове городские власти выберут начальника контрольного управления администрации
За кражу насосной станции житель Великих Лук отправится в колонию
В Пустошке в загоревшейся бане мужчина получил ожоги рук
Коммунист Виктор Дуля досрочно покинет пост депутата Псковского областного Собрания
На создание туристского кластера «Псковский» потрачено семь миллиардов рублей
Дважды судимый житель Опочки пытался во время пьяной ссоры топором зарубить знакомого
В Пскове на Рижском проспекте под колеса автомобиля попала школьница