В Великих Луках под колеса машины попал 12-летний мальчик

СЕГОДНЯ 11:49 2018-11-29T11:49:31+03:00

Пострадавшего в аварии школьника доставили в больницу, с ним работают медики. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Сегодня, 29 ноября, в Великих Луках 12-летний школьник попал под колеса машины. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному пешеходу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в половину девятого утра, когда мальчик переходил проезжую часть около дома 6/2 по улице Карла Либкнехта.

По предварительным данным, пострадавший ребенок 2006 года рождения. На место происшествия оперативно подоспела полиция и скорая помощь. Мальчика госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу, где с ним работают медики.

По словам очевидцев, водитель скрылся с места происшествия. Предположительно он был за рулем автомобиля марки «Citroen» темно-серого цвета.

Сотрудники ДПС продолжают выяснять обстоятельства аварии.

КСТАТИ

За последние дни это не первая авария , где пострадал ребенок. В Пскове 28 ноября произошла авария с участием 8-летней девочки. А 26 ноября случилось страшное ДТП с участием трех школьников в Опочке.