2018-11-29T12:31:11+03:00
Общество

Псковская городская Дума выберет начальника УГХ

Это произойдёт на ближайшей сессии, с помощью тайного голосования
Раиса Семёнова
Поделиться:
Кандидатуру рассмотрят 30 ноября.Кандидатуру рассмотрят 30 ноября.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Парламентарии Псковской городской Думы выберут нового начальника управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе муниципалитета, на сессии, которая пройдёт 30 ноября, депутаты рассмотрят кандидатуру Николая Баринова, претендующего на эту должность.

– С помощью тайного голосования депутаты Псковской городской Думы решат, подходит ли Николай Баринов для данной должности, – сообщили в ведомстве.

КСТАТИ

Сейчас выполняет задачи начальника УГХ администрации Пскова заместитель – Антон Ляугминас. До этого должность начальника управления занимал Алексей Захаров. Недавно Алексей Захаров покинул должность по собственному желанию, отметив, что может работать во многих социальных направлениях. Примечательно, что по решению руководителя муниципалитета 26 октября Алексея Захарова сняли с должности и.о. заместителя администрации главы Пскова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отбор вокального конкурса «Голос Пскова» прошли 15 исполнителей
Псковская «Комсомолка» выдвинула на соискание народной премии полковника Виктора Чернышева
В Пскове на Завеличье закрасили около 100 граффити с наркорекламой
В Пскове «Титан-Полимер» официально стал представителем «Моглино»
В Великих Луках под колеса машины попал 12-летний мальчик
В Пскове городские власти выберут начальника контрольного управления администрации
За кражу насосной станции житель Великих Лук отправится в колонию
В Пустошке в загоревшейся бане мужчина получил ожоги рук
Коммунист Виктор Дуля досрочно покинет пост депутата Псковского областного Собрания
На создание туристского кластера «Псковский» потрачено семь миллиардов рублей
Дважды судимый житель Опочки пытался во время пьяной ссоры топором зарубить знакомого
В Пскове на Рижском проспекте под колеса автомобиля попала школьница