Псковская городская Дума выберет начальника УГХ

СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-29T12:31:11+03:00

Это произойдёт на ближайшей сессии, с помощью тайного голосования

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Парламентарии Псковской городской Думы выберут нового начальника управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе муниципалитета, на сессии, которая пройдёт 30 ноября, депутаты рассмотрят кандидатуру Николая Баринова, претендующего на эту должность.

– С помощью тайного голосования депутаты Псковской городской Думы решат, подходит ли Николай Баринов для данной должности, – сообщили в ведомстве.

КСТАТИ

Сейчас выполняет задачи начальника УГХ администрации Пскова заместитель – Антон Ляугминас. До этого должность начальника управления занимал Алексей Захаров. Недавно Алексей Захаров покинул должность по собственному желанию, отметив, что может работать во многих социальных направлениях. Примечательно, что по решению руководителя муниципалитета 26 октября Алексея Захарова сняли с должности и.о. заместителя администрации главы Пскова.