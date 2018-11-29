2018-11-29T13:10:40+03:00
Общество

В Пскове «Титан-Полимер» официально стал представителем «Моглино»

Церемония прошла на форуме «Российский промышленник»
Раиса Семёнова
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Свидетельство торжественно выдала генеральный директор «Моглино» Ольга Торбич. Фото: администрация Псковской областиСвидетельство торжественно выдала генеральный директор «Моглино» Ольга Торбич. Фото: администрация Псковской области
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В Пскове завод «Титан-Полимер» официально стал резидентом особой экономической зоны «Моглино». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, начальник предприятия Герман Петрушко уже получил документ о возведении завода в такой статус.

– Свидетельство торжественно выдала генеральный директор «Моглино» Ольга Торбич, – сообщили в ведомстве.

Директор предприятия «Титан» пообещал, что работа завода значительно поможет развитию экономики Псковской области, а также – малого и среднего бизнеса.

Помимо этого, в ведомстве добавили также, что само мероприятие, на котором произошло вручение, состоялось 28 ноября. Церемония прошла в Санкт-Петербурге, на 12-м интернациональном форуме «Российский промышленник».

КСТАТИ

Итальянская компания «Bonfanti Srl» снабдит «Титан-Полимер» специальным оборудованием. Кроме того, инвестор планировал вложить в «Титан-Полимер» около 13 млрд рублей. Когда завод заработает – это создаст примерно 500 рабочих мест.

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