2018-11-29T13:49:18+03:00
Происшествия

В Пскове на Завеличье закрасили около 100 граффити с наркорекламой

За 2018 года со стен зданий удалили около 500 граффити с рекламой наркотиков
Раиса Семёнова
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Избавили микрорайон от незаконных надписей стражи порядка, члены Молодёжного парламента и добровольцы из антинаркотического движения. Фото: пресс-служба администрации ПсковаИзбавили микрорайон от незаконных надписей стражи порядка, члены Молодёжного парламента и добровольцы из антинаркотического движения. Фото: пресс-служба администрации Пскова
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В Пскове в микрорайоне Завеличье закрасили примерно 100 граффити, которые рекламировали способ покупки наркотиков. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, избавили микрорайон от незаконных надписей стражи порядка, члены Молодёжного парламента и добровольцы из антинаркотического движения.

– Это был профилактический рейда. Рекламу наркотических средств и психотропных веществ удалили с фасадов множества зданий, – сообщили в ведомстве.

За 2018 год удалось закрасить примерно 500 таких настенных рисунков. Помимо этого, в ведомстве обратили внимание и на то, что подобные специальные мероприятия проходят в Псковской области постоянно. Кроме того, в управлении добавили, что проблема, связанная с такой наркорекламой на всевозможных объектах инфраструктуры, – весьма острая. И чтобы разрешить этот вопрос, существуют не только специальные рейды. О таких граффити регулярно оповещаются управляющие компании.

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