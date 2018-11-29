В Пскове на Завеличье закрасили около 100 граффити с наркорекламой

СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-29T13:49:18+03:00

За 2018 года со стен зданий удалили около 500 граффити с рекламой наркотиков

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В Пскове в микрорайоне Завеличье закрасили примерно 100 граффити, которые рекламировали способ покупки наркотиков. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, избавили микрорайон от незаконных надписей стражи порядка, члены Молодёжного парламента и добровольцы из антинаркотического движения.

– Это был профилактический рейда. Рекламу наркотических средств и психотропных веществ удалили с фасадов множества зданий, – сообщили в ведомстве.

За 2018 год удалось закрасить примерно 500 таких настенных рисунков. Помимо этого, в ведомстве обратили внимание и на то, что подобные специальные мероприятия проходят в Псковской области постоянно. Кроме того, в управлении добавили, что проблема, связанная с такой наркорекламой на всевозможных объектах инфраструктуры, – весьма острая. И чтобы разрешить этот вопрос, существуют не только специальные рейды. О таких граффити регулярно оповещаются управляющие компании.