Псковская «Комсомолка» выдвинула на соискание народной премии полковника Виктора Чернышева
Пополняются списки претендентов на получение общественной премии «Народное признание – 2018» в Псковской области. В номинации «Призвание» редакция «Комсомольской правды – Псков» выдвинула Виктора Николаевича Чернышева, полковника милиции, благодаря которому в регионе были раскрыты сотни самых запутанных дел.
Он родился за два года до начала войны. И, кажется, все хорошо – отец вернулся с фронта. Но в 1945 году один за другим умерли все родственники, и Виктор оказался в детском доме. Он получил образование по специальности «техник-геологоразведчик», но после нескольких лет работы и службы в армии судьба распорядилась по своему – Виктору Николаевичу предложили пойти работать в милицию. Начинал участковым. А закончил службу заместителем начальника УМВД России по Псковской области.
КОНКРЕТНО
«Комсомолка» раньше уже номинировала кавер-группу «Drum&Jazz».
СПРАВКА «КП»
В рамках премии «Народное призвание – 2018» награды вручат в следующих номинациях: «Защита», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018».
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