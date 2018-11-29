2018-11-29T14:23:42+03:00
Звезды

Отбор вокального конкурса «Голос Пскова» прошли 15 исполнителей

Ещё один финалист определяется интернет-голосованием
Раиса Семёнова
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Финал конкурса состоится 7 декабря.Финал конкурса состоится 7 декабря.
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Отбор городского конкурса вокала «Голос Пскова» прошли 15 человек. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» организатор «Голоса Пскова» Марина Костюк, этих исполнителей выбрали из 42 заявленных.

– Сейчас проводится интернет-голосование за то, кто из шести участников отбора займёт последнее, 16-е место финалиста, – сообщила Марина Костюк.

Все финалисты 4 ноября смогут посетить мастер-класс от заслуженная артистка России Марины Курчавовой. Помимо этого, организатор конкурса добавила также, что сам конкурс проходит в два этапа. Отборочный – прошёл 26 ноября, а финал же состоится 7 декабря. Тема финала – «Танцуй со мной». Тройка победителей получит грамоты и кубки.

СПРАВКА «КП»

«Голос Пскова» – псковская версия всероссийского вокального конкурса «Голос». Выступающий исполняет песню, когда судьи сидят к нему спиной. Если исполнение нравится какому-либо члену жюри – он поворачивается лицом к участнику, тем самым и голосует за этого конкурсанта.

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