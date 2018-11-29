Псковские парламентарии утвердили на должность первого вице-губернатора кандидатуру Веры Емельяновой

СЕГОДНЯ 14:38 2018-11-29T14:38:07+03:00

Псковские парламентарии утвердили кандидатуру первого вице-губернатора, как это требует закон. Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Только один из парламентариев проголосовал против

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Псковские парламентарии утвердили кандидатуру Веры Емельяновой на должность первого вице-губернатора. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», за претендента проголосовали 38 присутствующих парламентариев.

Один представитель областного Собрания депутатов проголосовал против утверждения кандидатуры Веры Васильевны. Согласование претендента на должность первого заместителя губернатора прошло 29 ноября во время двадцать шестой сессии регионального парламента.

- Спасибо, - отреагировал на решение парламентариев губернатор Псковской области Михаил Ведерников, предложивший кандидатуру Веры Емельяновой на этот пост.

СПРАВКА «КП»

Вера Васильевна находится на должности заместителя губернатора Псковской области уже с 2014 года, после чего в сентябре 2018 года стала вице-губернатором. Пред этим на протяжении тринадцати лет она возглавляла региональное управление образования.