Осталось чуть больше суток до конца голосования в псковском фотоконкурсе «Россия начинается здесь»

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-29T15:56:02+03:00

К вечеру 29 ноября первая пятерка снимков в голосовании выглядит так. Фото: конкурсные снимки участников конкурса "Россия начинается здесь".

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Псковский фотоконкурс «Россия начинается здесь» подходит к концу. Уже завтра, 30 ноября, за одну минуту до полуночи завершится голосования за самый красивый снимок Псковского края. На сегодняшний день лидер онлайн-голосования Виктор Желенговский. За «Закат на Чудском озере» проголосовали 1 576 раз.

С преимуществом в 7 голосов вторую строчку в рейтинге занимает Роман Дмитриев. Туманный пейзаж Романа набрал 1 252 лайка от читателей «Комсомолки». На бронзу также претендует фотография Виктора Желенговского, за которую проголосовали 1 245 раз.

Близки к тройке лидеров пейзажные фотографии Алины Волетовой. До третьего места девушке недостает чуть больше 60 голосов.

КОНКРЕТНО

До полночи 30 ноября читатели «КП - Псков» определяют лучшую фотографию в конкурсе «Россия начинается здесь». Потом к работе приступит экспертная комиссия, которая выберет не только лучшего фотографа, но и 50 снимков для выставки.

Поддержать фотографов можно здесь.