2018-11-29T15:56:02+03:00
Конкурсы и тесты

Осталось чуть больше суток до конца голосования в псковском фотоконкурсе «Россия начинается здесь»

Наибольшее количество голосов на данный момент у Виктора Желенговского
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
К вечеру 29 ноября первая пятерка снимков в голосовании выглядит так. Фото: конкурсные снимки участников конкурса "Россия начинается здесь".К вечеру 29 ноября первая пятерка снимков в голосовании выглядит так. Фото: конкурсные снимки участников конкурса "Россия начинается здесь".
Изменить размер текста:

Псковский фотоконкурс «Россия начинается здесь» подходит к концу. Уже завтра, 30 ноября, за одну минуту до полуночи завершится голосования за самый красивый снимок Псковского края. На сегодняшний день лидер онлайн-голосования Виктор Желенговский. За «Закат на Чудском озере» проголосовали 1 576 раз.

С преимуществом в 7 голосов вторую строчку в рейтинге занимает Роман Дмитриев. Туманный пейзаж Романа набрал 1 252 лайка от читателей «Комсомолки». На бронзу также претендует фотография Виктора Желенговского, за которую проголосовали 1 245 раз.

Близки к тройке лидеров пейзажные фотографии Алины Волетовой. До третьего места девушке недостает чуть больше 60 голосов.

КОНКРЕТНО

До полночи 30 ноября читатели «КП - Псков» определяют лучшую фотографию в конкурсе «Россия начинается здесь». Потом к работе приступит экспертная комиссия, которая выберет не только лучшего фотографа, но и 50 снимков для выставки.

Поддержать фотографов можно здесь.

Еще больше материалов по теме: «Конкурсы и акции КП-Псков»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Елена Кулешова на Псковском медиафоруме: Опытные СМИ топчутся в колее
Арслан Байрамов на Псковском международном медиафоруме: Будущее за медиакоммуникаторами
Юные псковички выступят в составе сводного детского хора России
В Невельском районе злоумышленник украл из чужой квартиры сумку с деньгами
Псковские парламентарии приняли региональный бюджет в первом чтении
Великолукская лучница Александра Савенкова получила звание заслуженного мастера спорта России
Псковские парламентарии утвердили на должность первого вице-губернатора кандидатуру Веры Емельяновой
Отбор вокального конкурса «Голос Пскова» прошли 15 исполнителей
Псковская «Комсомолка» выдвинула на соискание народной премии полковника Виктора Чернышева
В Пскове на Завеличье закрасили около 100 граффити с наркорекламой
В Пскове «Титан-Полимер» официально стал представителем «Моглино»
Псковская городская Дума выберет начальника УГХ
В Великих Луках под колеса машины попал 12-летний мальчик
В Пскове городские власти выберут начальника контрольного управления администрации
За кражу насосной станции житель Великих Лук отправится в колонию
В Пустошке в загоревшейся бане мужчина получил ожоги рук
Коммунист Виктор Дуля досрочно покинет пост депутата Псковского областного Собрания
На создание туристского кластера «Псковский» потрачено семь миллиардов рублей
Дважды судимый житель Опочки пытался во время пьяной ссоры топором зарубить знакомого
В Пскове на Рижском проспекте под колеса автомобиля попала школьница