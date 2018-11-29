Великолукская лучница Александра Савенкова получила звание заслуженного мастера спорта России
Спортсменка из Великих Лук Александра Савенкова получила звание заслуженного мастера спорта России по стрельбе из лука. Как сообщили «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, приказ о присвоении звания подписал министр спорта Павел Колобков.
- Стрельба из лука занимает все моё свободное время! Поэтому максимум, на что есть время, это иногда посмотреть киношку, - поделилась спортсменка в беседе с корреспондентом «Комсомолки». - Ближайшие соревнования будут с 13 по 17 декабря в Риме. Сейчас есть пару выходных, которые я провожу в Санкт-Петербурге. А потом снова вернусь в Луки и будут активно тренироваться вместе с моим тренером.
Стрельбой из лука девушка занимается 11 лет. Сейчас Александре 22 года, а она уже чемпион мира и Европы среди юниоров и дважды чемпионка России.
Александра воспитанница «Центра спортивной подготовки». Занимается с девушкой главный тренер сборной Псковской области по стрельбе из лука Виталий Андреев. Тренер считает, что Александра полностью отдает себя делу, именно поэтому она добилась таких высоких успехов.
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