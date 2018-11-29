Псковские парламентарии приняли региональный бюджет в первом чтении

СЕГОДНЯ 16:22 2018-11-29T16:22:58+03:00

Бюджет Псковской области пока что имеет дефицит в 9%, но парламентарии финансовый документ поддержали. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Псковские парламентарии приняли региональный бюджет на 2019 год в первом чтении. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», в зале заседания не обошлось без споров.

За принятие бюджета проголосовали 34 парламентария, против - 4 народных избранника. Воздержался от голосования один представитель областного Собрания депутатов. После этого представители политических партий выдвинули кандидатов в согласительную комиссию.

От «Единая Россия» в комиссию вошел председатель комитета по бюджету Борис Полозов, от КПРФ - вице-спикер областного Собрания Анатолий Копосов. От «Справедливой России» искать компромиссные решения будет заместитель председателя комитета по труду и соцполитике Наталья Тудакова. «Яблоко» по традиции представит Лев Шлосберг.

В состав согласительной комиссии вошли и все заместители губернатора, кроме Николая Цветкова, и исполняющий обязанности руководителя аппарата региональной администрации Сергей Дмитриев.