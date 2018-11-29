2018-11-29T17:36:27+03:00
Происшествия

В Невельском районе злоумышленник украл из чужой квартиры сумку с деньгами

Преступнику не дали закончить начатое сотрудники Росгвардии
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Злоумышленника, укравшего сумку с деньгами, поймали недалеко от места преступления.Злоумышленника, укравшего сумку с деньгами, поймали недалеко от места преступления.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Невельском районе сотрудники отделения вневедомственной охраны задержали предполагаемого вора. Он подозревается в краже сумки с деньгами из квартиры дома по улице Энгельса. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, злоумышленника для дальнейшего разбирательства передали в руки полиции.

Как выяснилось, в правоохранительные органы обратилась великолучанка с заявлением о краже. Потерпевшая сообщила, что в ее квартиру проник неизвестный, после чего у нее пропала сумка. А в ней, как оказалось, была большая сумма денег.

- Получив приметы подозреваемого, наряд вневедомственной охраны начали искать предполагаемого преступника, - сообщили в ведомстве. - У дома на улице Энгельса подозреваемого задержали. Мужчина уже имел раньше судимость.

Росгвардейцы изъяли похищенную сумку. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Вожможно, против великолучанина заведут уголовное дело.

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