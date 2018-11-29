2018-11-29T17:36:12+03:00
Звезды

Юные псковички выступят в составе сводного детского хора России

Концерт, в котором коллектив примет участие, пройдет в Кремлевском дворце
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Юные голоса псковичек присоединятся к больше чем 500 голосам детей из других регионов страны.Юные голоса псковичек присоединятся к больше чем 500 голосам детей из других регионов страны.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Ученицы музыкальных школ из Пскова и Великих Лук выступят на концерте в Государственном Кремлевском дворце. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе госкомитета Псковской области по культуре, девочки войдут в состав в концерте сводного детского хора России.

- Анастасия Егорова, Дарья Михайлова и Полина Репина это девочки из областной столицы. Они учащиеся Детской музыкальной школы №2 им. М.П. Мусорского, - сообщили в комитете. - А из Великих Лук поедут Алина Жолобова и Мария Акентьева. Они учатся в районной музыкальной школе № 1 им. М.П. Мусорского.

Сопровождать девочек в поездке будет член правления Псковского филиала всероссийского хорового общества Марина Кособокова.

Концерт с участием коллектива пройдет 27 декабря в столице России.

СПРАВКА «КП»

Сводный Детский хор - уникальный коллектив детей со всех уголков страны. В составе хора выступит больше пятисот юных вокалистов со всех субъектов Российской Федерации.

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