Юные псковички выступят в составе сводного детского хора России
Ученицы музыкальных школ из Пскова и Великих Лук выступят на концерте в Государственном Кремлевском дворце. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе госкомитета Псковской области по культуре, девочки войдут в состав в концерте сводного детского хора России.
- Анастасия Егорова, Дарья Михайлова и Полина Репина это девочки из областной столицы. Они учащиеся Детской музыкальной школы №2 им. М.П. Мусорского, - сообщили в комитете. - А из Великих Лук поедут Алина Жолобова и Мария Акентьева. Они учатся в районной музыкальной школе № 1 им. М.П. Мусорского.
Сопровождать девочек в поездке будет член правления Псковского филиала всероссийского хорового общества Марина Кособокова.
Концерт с участием коллектива пройдет 27 декабря в столице России.
СПРАВКА «КП»
Сводный Детский хор - уникальный коллектив детей со всех уголков страны. В составе хора выступит больше пятисот юных вокалистов со всех субъектов Российской Федерации.