Арслан Байрамов на Псковском международном медиафоруме: Будущее за медиакоммуникаторами
Псковский спортивный журналист Арслан Байрамов делясь с коллегами секретами покорения медиапространства, подчеркнул, что будущее не за крупными редакциями с раздутым штатом, а за медиакоммуникаторами. Это человек, который способен сам выходить на мероприятие, готовить материал о нем, снимать видео, вести трансляции в соцсети, писать тексты. Как передает корреспондент "Комсомольской правды - Псков", сейчас Арслан зарегистрировал собственное АНО "Псковский спорт", посещает спортивные меропоиятия и ведет стримы с них.
Именно такая работа, уверен журналист, позволяет почувствовать внутреннюю свободу, нащупать механизмы для монетизации своей деятельности.
- Будущее именно за такими людьми, которые выходят на площадку с оборудованием, сами ведут трансляции в соцсетях, выстраивают обратную связь с пользователями, - отметил Арслан Байрамов.
Он работает на нескольких площадках соцмедиа, аудитория пока не велика, но это целевая аудитория, известны ее интересы и потребности.
КСТАТИ
Эта тема была поднята в рамках секции на Псковском международном медиафоруме.