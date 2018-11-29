2018-11-29T18:19:16+03:00
Общество

Елена Кулешова на Псковском медиафоруме: Опытные СМИ топчутся в колее

Редактор нового в Псковской области сайта раскритиковала работу существующих десятилетиями редакций
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Елена Кулешова обвинила псковские СМИ в консерватизме.Елена Кулешова обвинила псковские СМИ в консерватизме.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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Проблема многих региональных СМИ с большим опытом и многолетней историей в том, что они топчутся в колее и не желают развиваться. В этом убеждена главный редактор сайта «Скобария» Елена Кулешова. Тема была поднята на Псковском международном медиафоруме, который открылся 29 ноября а Пскове, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков».

Под такой колеей она понимает привычку и закостенелость в работе.

- Существующие десятилетиями СМИ работают из привычки, - сказала Елена Кулешова. - Они не желают что-то менять в своей работе.

А между тем есть социальные сети, новые формы взаимодействия с потребителем информации, новые жанры и новые технические возможности.

Сама Елена не так давно приехала в Псков и была расстроена тем, как критично отнеслись к ней коллеги по медиацеху из местных СМИ. Она не нашла отклика на свои идеи и предложения. А потому предложила менять взгляды и отношение друг к другу.

КОНКРЕТНО

Медиафорум работает 29 и 30 ноября. Его участниками стали около 350 журналистов, преподавателей, общественников из 7 стран мира.

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