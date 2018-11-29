Журналисты получили награды во время первого Псковского международного медиафорума
Псковские журналисты получили награды во время первого Псковского международного медиафорума. Как передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков», победителей разделили по трем номинациям.
«Открытием года» стала аналитическая радио-передача «Семь раз отмерь», авторства Медиахолдинга Псковской области. Отметили организаторы всю команду, работающую над проектом, а получал награду руководитель радиовещания Андрей Калинин. Также представители медиафорума отметили информационный портал «Влуки.ру» и проект «Черным по белому» от центра деловой информации.
За «Верность профессии» вручили награды тем, кто многие годы неустанно трудился в СМИ. Среди награждаемых фотокор «Псковской правды» Андрей Степанов, главный редактор «Псковской провинции» Лилия Быстрова и ведущий программ группы радиовещания ГТРК «Псков» Анатолий Тиханов.
Также журналистов отметили за «Вклад в профессию». Награды удостоилась главный редактор «АиФ» в Пскове Лариса Малкова, представитель «Эха Москвы» в Пскове Любовь Кузнецова и корреспондент «Великолукской правды» Наталья Афонина.