29 Нояб. 23:15 2018-11-29T23:22:16+03:00

Специалистов из Псковской области отмечали за «Открытие года», «Верность профессии» и «За вклад в профессию»

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Псковские журналисты получили награды во время первого Псковского международного медиафорума. Как передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков», победителей разделили по трем номинациям.

«Открытием года» стала аналитическая радио-передача «Семь раз отмерь», авторства Медиахолдинга Псковской области. Отметили организаторы всю команду, работающую над проектом, а получал награду руководитель радиовещания Андрей Калинин. Также представители медиафорума отметили информационный портал «Влуки.ру» и проект «Черным по белому» от центра деловой информации.

За «Верность профессии» вручили награды тем, кто многие годы неустанно трудился в СМИ. Среди награждаемых фотокор «Псковской правды» Андрей Степанов, главный редактор «Псковской провинции» Лилия Быстрова и ведущий программ группы радиовещания ГТРК «Псков» Анатолий Тиханов.

Также журналистов отметили за «Вклад в профессию». Награды удостоилась главный редактор «АиФ» в Пскове Лариса Малкова, представитель «Эха Москвы» в Пскове Любовь Кузнецова и корреспондент «Великолукской правды» Наталья Афонина.