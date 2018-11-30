В Пскове на Рижском проспекте на пешеходном переходе легковушка сбила девушку

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-30T10:00:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил девушку. Это произошло рядом с пересечением Рижского проспекта и улицы Юбилейной, рядом с остановкой «улица Юбилейная». Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», по словам очевидцев, такое дорожно-транспортное происшествие произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

По предварительной информации, транспортное средство сбило девушку, когда она переходила дорогу. Как передают свидетели происшествия, это случилось ранним утром 30 ноября. Сейчас у места аварии до сих пор стоит машина сотрудников ГИБДД, а также – отечественный легковой автомобиль, который, предположительно, и наехал на пешехода. В настоящий момент личность пострадавшей устанавливается. Устанавливается и личность самого водителя, который, со слов очевидцев, нарушил правила дорожного движения и сбил идущего по зебре человека. Следует отметить, что состояние девушки пока неизвестно.

КСТАТИ

Недавно на этом пешеходном переходе, что у остановки «улица Юбилейная», автомобиль сбил школьницу.