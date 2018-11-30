2018-11-30T10:00:44+03:00
Происшествия

В Пскове на Рижском проспекте на пешеходном переходе легковушка сбила девушку

На данный момент состояние здоровья девушки неизвестно
Раиса Семёнова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Со слов очевидцев, это дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром 30 ноября. Фото: Андрей СотниковСо слов очевидцев, это дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром 30 ноября. Фото: Андрей Сотников
Изменить размер текста:

В Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил девушку. Это произошло рядом с пересечением Рижского проспекта и улицы Юбилейной, рядом с остановкой «улица Юбилейная». Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», по словам очевидцев, такое дорожно-транспортное происшествие произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

По предварительной информации, транспортное средство сбило девушку, когда она переходила дорогу. Как передают свидетели происшествия, это случилось ранним утром 30 ноября. Сейчас у места аварии до сих пор стоит машина сотрудников ГИБДД, а также – отечественный легковой автомобиль, который, предположительно, и наехал на пешехода. В настоящий момент личность пострадавшей устанавливается. Устанавливается и личность самого водителя, который, со слов очевидцев, нарушил правила дорожного движения и сбил идущего по зебре человека. Следует отметить, что состояние девушки пока неизвестно.

КСТАТИ

Недавно на этом пешеходном переходе, что у остановки «улица Юбилейная», автомобиль сбил школьницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Пскова просит повлиять на военных, переходящих дорогу в неположенном месте
Второй Псковский международный медиафорум планируют провести в июне 2019 года
В Псковской области аналоговое телевещание отключат 15 июля 2019 года
В Пскове перекроют движение на улице Дмитрия Иванова
За кражи вещей с дач Плюсского района ответят два жителя Ленинградской области
В утренней аварии на Рижском проспекте в Пскове пострадала 14-летняя школьница
Делегация из Псковской области преодолела половину пути автопробега по Городам-героям
В Бежаницком районе наказали директора, безосновательно выдававшего себе премии
Награждены победители акции «Псковщина читает»
За кражу в Псково-Печерском монастыре злоумышленник получил год колонии
В Великих Луках мошенница представилась сотрудником банка и завладела чужими деньгами
«Псковпассажиравтотранс» погасил 30 миллионов рублей долга по зарплате
Журналисты получили награды во время первого Псковского международного медиафорума
Елена Кулешова на Псковском медиафоруме: Опытные СМИ топчутся в колее