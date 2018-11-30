2018-11-30T10:41:39+03:00
Общество

«Псковпассажиравтотранс» погасил 30 миллионов рублей долга по зарплате

Теперь у организации нет задолженности перед сотрудниками
Раиса Семёнова
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Чтобы выплатить зарплаты, предприятие отдало 16,3 миллиона рублей собственных денег.Чтобы выплатить зарплаты, предприятие отдало 16,3 миллиона рублей собственных денег.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Предприятие «Псковпассажиравтотранс» полностью рассчиталось с задолженностью по заработной плате. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе предприятия, все сотрудники организации уже получили всю зарплату за октябрь, а это больше 30 миллионов рублей. Из этой суммы 16,3 миллиона – деньги самого предприятия.

– Выплачивать деньги начали 15 ноября. Сначала зарплату получили самые значимые работники, более половины коллектива, – сообщили в пресс-службе организации.

Тогда предприятие рассчиталось с кондукторами и большей частью сотрудников филиалов, а также наполовину рассчиталось с водителями и ремонтниками. Это получилось сделать потому, что администрация региона предоставила организации субсидию.

Следующие выплаты состоялись 15 – 27 ноября. Последними зарплату получили сотрудники администрации предприятия, директоры филиалов.

В пресс-службе предприятия сообщили также, что на 28 ноября у организации долгов по зарплате нет.

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