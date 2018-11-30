2018-11-30T11:03:23+03:00
Происшествия

В Великих Луках мошенница представилась сотрудником банка и завладела чужими деньгами

С карты потерпевшей исчезло 18 тысяч рублей
Раиса Семёнова
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Сейчас в отношении этого происшествия возбудили уголовное дело. Идёт расследование.Сейчас в отношении этого происшествия возбудили уголовное дело. Идёт расследование.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Великих Луках мошенница под видом сотрудника банка нажилась на 53-летней местной жительнице. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате обманутая потерпевшая потеряла 18 тысяч рублей.

– Сейчас в отношении этого происшествия возбудили уголовное дело. Идёт расследование, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что само преступление произошло 29 ноября. В тот день у местной жительницы зазвонил телефон. Когда она взяла трубку – то услышала женский голос, который сказал, что беспокоят из банка. Злоумышленница заявила, что карта великолучанки сейчас заблокирована, и, чтобы разрешить проблему, необходимы реквизиты карты. Наивная жительница Великих Лук сообщила сведения, которые требовали, и через некоторое время с её карты и исчезла крупная сумма.

Кроме того, в связи с нередкими случаями разнородного мошенничества сотрудники полиции просят жителей Псковской области быть более внимательными, осмотрительными.

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