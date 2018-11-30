За кражу в Псково-Печерском монастыре злоумышленник получил год колонии

СЕГОДНЯ 11:15 2018-11-30T11:21:10+03:00

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В Печорском районе мужчина может на год лишиться свободы. Предполагаемый нарушитель закона обвиняется в краже кошелька в Сретенском храме Псково-Печорского монастыря. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, общая сумма похищенных средств превышает 32 тысячи рублей.

– Районный суд признал виновным подозреваемого в преступлении по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, – сообщили в надзорном ведомстве. – То есть в краже чужого имущества.

Как выяснилось, злоумышленником является мужчина без определенного места жительства. Находясь в храме, он заприметил там женскую сумочку, из которой затем открытым способом вытащил кошелек. По словам потерпевшей, в портмоне у нее было 700 рублей и 400 евро, что в переводе на российскую валюту составляет 32 186 рублей.

В ведомстве также сообщили, что осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.