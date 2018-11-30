2018-11-30T11:21:10+03:00
Происшествия

За кражу в Псково-Печерском монастыре злоумышленник получил год колонии

У потерпевшей украли 700 рублей и 400 евро
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Районный суд признал виновным подозреваемого в преступлении по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.Районный суд признал виновным подозреваемого в преступлении по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Печорском районе мужчина может на год лишиться свободы. Предполагаемый нарушитель закона обвиняется в краже кошелька в Сретенском храме Псково-Печорского монастыря. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, общая сумма похищенных средств превышает 32 тысячи рублей.

– Районный суд признал виновным подозреваемого в преступлении по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, – сообщили в надзорном ведомстве. – То есть в краже чужого имущества.

Как выяснилось, злоумышленником является мужчина без определенного места жительства. Находясь в храме, он заприметил там женскую сумочку, из которой затем открытым способом вытащил кошелек. По словам потерпевшей, в портмоне у нее было 700 рублей и 400 евро, что в переводе на российскую валюту составляет 32 186 рублей.

В ведомстве также сообщили, что осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Пскова просит повлиять на военных, переходящих дорогу в неположенном месте
Второй Псковский международный медиафорум планируют провести в июне 2019 года
В Псковской области аналоговое телевещание отключат 15 июля 2019 года
В Пскове перекроют движение на улице Дмитрия Иванова
За кражи вещей с дач Плюсского района ответят два жителя Ленинградской области
В утренней аварии на Рижском проспекте в Пскове пострадала 14-летняя школьница
Делегация из Псковской области преодолела половину пути автопробега по Городам-героям
В Бежаницком районе наказали директора, безосновательно выдававшего себе премии
Награждены победители акции «Псковщина читает»
В Великих Луках мошенница представилась сотрудником банка и завладела чужими деньгами
«Псковпассажиравтотранс» погасил 30 миллионов рублей долга по зарплате
В Пскове на Рижском проспекте на пешеходном переходе легковушка сбила девушку
Журналисты получили награды во время первого Псковского международного медиафорума
Елена Кулешова на Псковском медиафоруме: Опытные СМИ топчутся в колее