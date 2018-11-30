Награждены победители акции «Псковщина читает»

СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-30T11:43:58+03:00

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В Пскове подвели итоги акции «Псковщина читает», которая проводилась в ноябре на всей территории региона. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», в рамках первого Псковского международного медиафорума прошло награждение победителей.

По условиям флешмоба любой житель Псковской области мог сфотографироваться с газетой или журналом, выпускаемыми на территории субъекта, выложить это в любой социальной сети с хештегом акции #ПсковщинаЧитает. А затем следовало собирать лайки и комментарии, и чем больше их будет, тем больше шансов стать лидером в конкурсе.

В рамках торжественной церемонии награждения журналистов 29 ноября вручили награды и победителям акции. Третье место завоевали Ксения Фадеева из Великих Лук, ей вручили портативную колонку. На второй строчке оказались сотрудники Великолукской центральной библиотеки, за что они отмечены планшетом. Первое место заняла Наталья Иванова, тоже жительница Великих Лук. Ей вручили фотоаппарат.