2018-11-30T11:43:58+03:00
Общество

Награждены победители акции «Псковщина читает»

Своеобразный флешмоб в сети стал анонсом первого Псковского международного медиафорума
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
Поделиться:
Главный приз конкурса - зеркальный фотоаппарат, достался жительнице Великих Лук.Главный приз конкурса - зеркальный фотоаппарат, достался жительнице Великих Лук.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
Изменить размер текста:

В Пскове подвели итоги акции «Псковщина читает», которая проводилась в ноябре на всей территории региона. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», в рамках первого Псковского международного медиафорума прошло награждение победителей.

По условиям флешмоба любой житель Псковской области мог сфотографироваться с газетой или журналом, выпускаемыми на территории субъекта, выложить это в любой социальной сети с хештегом акции #ПсковщинаЧитает. А затем следовало собирать лайки и комментарии, и чем больше их будет, тем больше шансов стать лидером в конкурсе.

В рамках торжественной церемонии награждения журналистов 29 ноября вручили награды и победителям акции. Третье место завоевали Ксения Фадеева из Великих Лук, ей вручили портативную колонку. На второй строчке оказались сотрудники Великолукской центральной библиотеки, за что они отмечены планшетом. Первое место заняла Наталья Иванова, тоже жительница Великих Лук. Ей вручили фотоаппарат.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Пскова просит повлиять на военных, переходящих дорогу в неположенном месте
Второй Псковский международный медиафорум планируют провести в июне 2019 года
В Псковской области аналоговое телевещание отключат 15 июля 2019 года
В Пскове перекроют движение на улице Дмитрия Иванова
За кражи вещей с дач Плюсского района ответят два жителя Ленинградской области
В утренней аварии на Рижском проспекте в Пскове пострадала 14-летняя школьница
Делегация из Псковской области преодолела половину пути автопробега по Городам-героям
В Бежаницком районе наказали директора, безосновательно выдававшего себе премии
За кражу в Псково-Печерском монастыре злоумышленник получил год колонии
В Великих Луках мошенница представилась сотрудником банка и завладела чужими деньгами
«Псковпассажиравтотранс» погасил 30 миллионов рублей долга по зарплате
В Пскове на Рижском проспекте на пешеходном переходе легковушка сбила девушку
Журналисты получили награды во время первого Псковского международного медиафорума
Елена Кулешова на Псковском медиафоруме: Опытные СМИ топчутся в колее