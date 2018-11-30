В Бежаницком районе наказали директора, безосновательно выдававшего себе премии

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-30T11:55:34+03:00

Нарушитель 6 раз премировал себя и так присвоил около 47 тысяч рублей, принадлежащих предприятию

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В Бежаницком районе суд признал виновным 56-летнего директора муниципального предприятия. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Бежаницкого района, этот руководитель присвоил около 47 тысяч рублей, принадлежащих самой организации. Злоумышленник получил 2 года условно. В течение 2 лет он будет на испытательном сроке и не сможет сменить место жительства без сообщения об этом госорганам.

– Мужчину привлекли к уголовной ответственности по части 3 статей 160 (6 эпизодов) и 69 УК РФ, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что суд вынес вердикт 6 ноября. Мужчина же занял руководящую должность в первой половине 2010 года. Спустя 5 лет с директором заключили новый договор, на 5 лет работы. У этого руководителя были административно-хозяйственные и организационно-распорядительные полномочия. Так, он безосновательно 6 раз премировал себя, что подтверждает платёжная ведомость.