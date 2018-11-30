2018-11-30T11:55:34+03:00
Происшествия

В Бежаницком районе наказали директора, безосновательно выдававшего себе премии

Нарушитель 6 раз премировал себя и так присвоил около 47 тысяч рублей, принадлежащих предприятию
Раиса Семёнова
Поделиться:
Нарушителю дали 2 года условно.Нарушителю дали 2 года условно.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Бежаницком районе суд признал виновным 56-летнего директора муниципального предприятия. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Бежаницкого района, этот руководитель присвоил около 47 тысяч рублей, принадлежащих самой организации. Злоумышленник получил 2 года условно. В течение 2 лет он будет на испытательном сроке и не сможет сменить место жительства без сообщения об этом госорганам.

– Мужчину привлекли к уголовной ответственности по части 3 статей 160 (6 эпизодов) и 69 УК РФ, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что суд вынес вердикт 6 ноября. Мужчина же занял руководящую должность в первой половине 2010 года. Спустя 5 лет с директором заключили новый договор, на 5 лет работы. У этого руководителя были административно-хозяйственные и организационно-распорядительные полномочия. Так, он безосновательно 6 раз премировал себя, что подтверждает платёжная ведомость.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Пскова просит повлиять на военных, переходящих дорогу в неположенном месте
Второй Псковский международный медиафорум планируют провести в июне 2019 года
В Псковской области аналоговое телевещание отключат 15 июля 2019 года
В Пскове перекроют движение на улице Дмитрия Иванова
За кражи вещей с дач Плюсского района ответят два жителя Ленинградской области
В утренней аварии на Рижском проспекте в Пскове пострадала 14-летняя школьница
Делегация из Псковской области преодолела половину пути автопробега по Городам-героям
Награждены победители акции «Псковщина читает»
За кражу в Псково-Печерском монастыре злоумышленник получил год колонии
В Великих Луках мошенница представилась сотрудником банка и завладела чужими деньгами
«Псковпассажиравтотранс» погасил 30 миллионов рублей долга по зарплате
В Пскове на Рижском проспекте на пешеходном переходе легковушка сбила девушку
Журналисты получили награды во время первого Псковского международного медиафорума
Елена Кулешова на Псковском медиафоруме: Опытные СМИ топчутся в колее