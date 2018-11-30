Делегация из Псковской области преодолела половину пути автопробега по Городам-героям

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-30T13:11:20+03:00

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Участники команды «Команды 2018», представляющие Псковскую область, проехали половину пути автопробега по Городам-героям и городам воинской славы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, сейчас наша делегация находится в Ростове-на-Дону.

– В этом городе участники из Псковской области посетят мемориальный комплекс «Кумженская роща», а также их ждёт встреча с молодёжным активом муниципалитета, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве добавили также, что недавно в Воронеже делегаты от Псковской области были на дискуссионной площадке «Почтальоны Памяти», где студенты рассказали, что нужно делать, чтобы сохранить историческую память. Кроме того, в Воронеже участники были на одной из главных стратегических точек времён Великой Отечественной войны – Чижовском плацдарме. А в центре «Музей-Диорама» – оценили экспонаты, посвящённые защитникам города и истории воздушно-десантных войск.