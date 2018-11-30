2018-11-30T12:40:17+03:00
Происшествия

В утренней аварии на Рижском проспекте в Пскове пострадала 14-летняя школьница

Девушка шла утром в школу, когда на зебре ее сбил автомобиль
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Школьницу на скорой сразу доставили в больницу, но серьезное вмешательство медиков не понадобилось.Школьницу на скорой сразу доставили в больницу, но серьезное вмешательство медиков не понадобилось.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В аварии, произошедшей утром 30 ноября на Рижском проспекте в Пскове, пострадала 14-летняя школьница. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в городском ГИБДД, девушка получила легкие травмы.

- Госпитализация девушке 2004 года рождения не понадобилась, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» инспектор по пропаганде городского ГИБДД Юлия Фёдорова. - Врачи диагностировали у нее ушиб левой голени и отпустили домой.

Сама авария произошла в 8.20. По предварительным данным, водитель «Лады Гранты», мужчина 1959 года рождения, ехал по второй полосе, когда школьница переходила дорогу. После аварии мужчину отправили на медицинское освидетельствование. Водитель оказался трезв. Полицейские продолжают расследование инцидента.

КСТАТИ

Городское ГИБДД призывает всех участников дорожного движения быть осторожными, особенно в темное время суток. Пешеходам обязательно надо иметь светоотражающие элементы, а водителям не торопиться и притормаживать перед нерегулируемыми пешеходными переходами.

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