За кражи вещей с дач Плюсского района ответят два жителя Ленинградской области

СЕГОДНЯ 13:05 2018-11-30T13:05:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Плюсском районе в краже имущества из двух дачных участков подозреваются два жителя Ленинградской области. В отношении мужчин завели уголовное дело. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, предполагаемые нарушители закона признались в содеянном в отделении полиции.

– Подозреваемые обвиняются в преступлении, предусмотренном статьей 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации, – сообщили в надзорном ведомстве. – А именно в тайном хищении чужого имущества.

По версии следствия, в деревне Замошье мужчины на протяжении двух дней промышляли незаконной деятельностью. Как выяснилось, они похитили некоторые электроинструменты, электрообогреватель, велосипед, резиновую лодку, перфоратор, бензопилу, три аккумулятора и планшетный компьютер. Причиненный ущерб устанавливают специалисты.

Правоохранительные органы изъяли похищенное имущество и продолжают расследование.