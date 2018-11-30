2018-11-30T13:05:35+03:00
Происшествия

За кражи вещей с дач Плюсского района ответят два жителя Ленинградской области

В отделении полиции подозреваемые сознались в преступлениях
Раиса Семёнова
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Подозреваемые обвиняются в преступлении, предусмотренном статьей 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.Подозреваемые обвиняются в преступлении, предусмотренном статьей 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Плюсском районе в краже имущества из двух дачных участков подозреваются два жителя Ленинградской области. В отношении мужчин завели уголовное дело. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, предполагаемые нарушители закона признались в содеянном в отделении полиции.

– Подозреваемые обвиняются в преступлении, предусмотренном статьей 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации, – сообщили в надзорном ведомстве. – А именно в тайном хищении чужого имущества.

По версии следствия, в деревне Замошье мужчины на протяжении двух дней промышляли незаконной деятельностью. Как выяснилось, они похитили некоторые электроинструменты, электрообогреватель, велосипед, резиновую лодку, перфоратор, бензопилу, три аккумулятора и планшетный компьютер. Причиненный ущерб устанавливают специалисты.

Правоохранительные органы изъяли похищенное имущество и продолжают расследование.

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