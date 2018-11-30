В Пскове перекроют движение на улице Дмитрия Иванова

СЕГОДНЯ 13:30 2018-11-30T13:30:52+03:00

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В Пскове перекроют движение по улице Дмитрия Иванова из-за размыва дороги. Это участок в районе переправы закрывается для проведения противоаварийных работ. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, проезд к жилому массиву будет осуществляться по улице Заборовского со стороны Северного обхода областной столицы (объездная дорога).

– Администрация муниципалитета приносит извинения за доставленные неудобства, – сообщили в пресс-службе, – и просит с понимание отнестись к принятым мерам.

В ведомстве также напоминают, что необходимо неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков. А также заранее спланировать свой маршрут с учетом полученной информации. Особенно это важно для жителей микрорайона «Паневик».

КСТАТИ

Движение автотранспорта также перекрыто на улице Школьной до 20 декабря и ограничено движение на улице Набат до 2 декабря.