2018-11-30T13:46:28+03:00
Общество

В Псковской области аналоговое телевещание отключат 15 июля 2019 года

Такое решение приняла экспертная комиссия
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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До июня 2019 года у псковичей есть возможность обзавестись специальной приставкой или купить новый телевизор.До июня 2019 года у псковичей есть возможность обзавестись специальной приставкой или купить новый телевизор.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Псковской области аналоговый сигнал телевещания отключат 15 июля 2019 года, регион попал в третью группу регионов России. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», такая информация прозвучала на пленарном заседании первого Псковского международного медиафорума 30 ноября.

Накануне на заседании экспертной комиссии в профильном министерстве обсуждался порядок отключения аналогового вещания и перехода на «цифру». Всего будет три этапа: с 1 января, с 15 апреля, с 15 июля 2019 года. В первый вошли так называемые передовики, у которых все готово к переходу и небольшое количество населения не сможет принимать телесигнал, в их числе Чеченская республика. Отмечено, что в регионах-передовиках проведены дворовые обходы, подготовлены волонтеры, которые помогут перенастроить телеоборудование.

Во второй – 20 регионов. Остальные – в третью группу. В нее же попала и Псковская область.

КОНКРЕТНО

Редакция «Комсомольской правды – Псков» и оператор цифрового телевидения в регионе Псковский ОРТПЦ вручат приставку для приема цифрового сигнала к телевизору одному из читателей.

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