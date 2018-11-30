В Псковской области аналоговое телевещание отключат 15 июля 2019 года

СЕГОДНЯ 13:46 2018-11-30T13:46:28+03:00

До июня 2019 года у псковичей есть возможность обзавестись специальной приставкой или купить новый телевизор. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

В Псковской области аналоговый сигнал телевещания отключат 15 июля 2019 года, регион попал в третью группу регионов России. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», такая информация прозвучала на пленарном заседании первого Псковского международного медиафорума 30 ноября.

Накануне на заседании экспертной комиссии в профильном министерстве обсуждался порядок отключения аналогового вещания и перехода на «цифру». Всего будет три этапа: с 1 января, с 15 апреля, с 15 июля 2019 года. В первый вошли так называемые передовики, у которых все готово к переходу и небольшое количество населения не сможет принимать телесигнал, в их числе Чеченская республика. Отмечено, что в регионах-передовиках проведены дворовые обходы, подготовлены волонтеры, которые помогут перенастроить телеоборудование.

Во второй – 20 регионов. Остальные – в третью группу. В нее же попала и Псковская область.

КОНКРЕТНО

Редакция «Комсомольской правды – Псков» и оператор цифрового телевидения в регионе Псковский ОРТПЦ вручат приставку для приема цифрового сигнала к телевизору одному из читателей.