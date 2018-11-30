Второй Псковский международный медиафорум планируют провести в июне 2019 года

СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-30T13:51:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Второй Псковский международный медиафорум может состояться в июне 2019 года. Такое предложение прозвучало от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который выступил инициатором создания такой площадки для общения журналистов, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

- Мне кажется было бы интересным провести наш форум или в рамках или после Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в июне следующего года, - отметил глава региона.

Ганза, о которой идет речь, это фестиваль, объединяющий города Ганзейского союза. На этом мероприятии собираются представители бизнес-сообщества, деятели искусства, ремесленники и мастера. В Пскове такой фестиваль пройдет впервые. Даты проведения – 27-29 июня 2019 года.

КОНКРЕТНО

Первый Псковский международный медиафорум проходит в Пскове 29 и 30 ноября. На его площадке собрались свыше 350 представителей 6 стран мира и 24 регионов России.