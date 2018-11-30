2018-11-30T13:51:25+03:00
Общество

Второй Псковский международный медиафорум планируют провести в июне 2019 года

Такое предложение прозвучало от губернатора Псковской области
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
В конце второго дня у гостей медиафорума появится возможность оценить уровень организации.В конце второго дня у гостей медиафорума появится возможность оценить уровень организации.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
Изменить размер текста:

Второй Псковский международный медиафорум может состояться в июне 2019 года. Такое предложение прозвучало от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который выступил инициатором создания такой площадки для общения журналистов, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

- Мне кажется было бы интересным провести наш форум или в рамках или после Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в июне следующего года, - отметил глава региона.

Ганза, о которой идет речь, это фестиваль, объединяющий города Ганзейского союза. На этом мероприятии собираются представители бизнес-сообщества, деятели искусства, ремесленники и мастера. В Пскове такой фестиваль пройдет впервые. Даты проведения – 27-29 июня 2019 года.

КОНКРЕТНО

Первый Псковский международный медиафорум проходит в Пскове 29 и 30 ноября. На его площадке собрались свыше 350 представителей 6 стран мира и 24 регионов России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Пскова просит повлиять на военных, переходящих дорогу в неположенном месте
В Псковской области аналоговое телевещание отключат 15 июля 2019 года
В Пскове перекроют движение на улице Дмитрия Иванова
За кражи вещей с дач Плюсского района ответят два жителя Ленинградской области
В утренней аварии на Рижском проспекте в Пскове пострадала 14-летняя школьница
Делегация из Псковской области преодолела половину пути автопробега по Городам-героям
В Бежаницком районе наказали директора, безосновательно выдававшего себе премии
Награждены победители акции «Псковщина читает»
За кражу в Псково-Печерском монастыре злоумышленник получил год колонии
В Великих Луках мошенница представилась сотрудником банка и завладела чужими деньгами
«Псковпассажиравтотранс» погасил 30 миллионов рублей долга по зарплате
В Пскове на Рижском проспекте на пешеходном переходе легковушка сбила девушку
Журналисты получили награды во время первого Псковского международного медиафорума
Елена Кулешова на Псковском медиафоруме: Опытные СМИ топчутся в колее