Житель Пскова просит повлиять на военных, переходящих дорогу в неположенном месте

СЕГОДНЯ 13:53 2018-11-30T16:51:01+03:00

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Повсеместно с наступлением холодов учащаются случаи наездов на пешеходов. Эта проблема затронула одного из жителей Пскова – он обеспокоен массовым нарушением ПДД пешеходами. Поэтому Сергей Паршин и обратился за помощью к администрации Псковской области. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», свою просьбу повлиять на военнослужащих, которые переходят дорогу в неположенном месте, он опубликовал на сайте губернатора Михаил Ведерникова.

– На перекрестке улицы Шестака и улицы Генерала Маргелова, осуществляется массовое нарушение ПДД пешеходами. Стоит отметить, что пешеходы в военной форме не носят светоотражающие элементы, а камуфляж не позволяет своевременно заметить человека, – сообщил пскович. – Прошу вас указать командирам воинских частей на безопасность личного состава при следовании на службу в темное время суток.

КСТАТИ

Только за последнюю неделю в области было совершено четыре наезда автомобилей на школьников. Резонансное происшествие было в Опочке, в результате аварии пострадало трое школьников. А сегодня, 30 ноября, сбили 14-летнюю девочку на Рижском проспекте.