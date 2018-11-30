2018-11-30T16:51:01+03:00
Общество

Житель Пскова просит повлиять на военных, переходящих дорогу в неположенном месте

Пскович обратился за помощью к администрации региона
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Очевидец отмечает, что на пересечении улиц Шестака и Генерала Маргелова пешеходы массово нарушают ПДД.Очевидец отмечает, что на пересечении улиц Шестака и Генерала Маргелова пешеходы массово нарушают ПДД.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Повсеместно с наступлением холодов учащаются случаи наездов на пешеходов. Эта проблема затронула одного из жителей Пскова – он обеспокоен массовым нарушением ПДД пешеходами. Поэтому Сергей Паршин и обратился за помощью к администрации Псковской области. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», свою просьбу повлиять на военнослужащих, которые переходят дорогу в неположенном месте, он опубликовал на сайте губернатора Михаил Ведерникова.

– На перекрестке улицы Шестака и улицы Генерала Маргелова, осуществляется массовое нарушение ПДД пешеходами. Стоит отметить, что пешеходы в военной форме не носят светоотражающие элементы, а камуфляж не позволяет своевременно заметить человека, – сообщил пскович. – Прошу вас указать командирам воинских частей на безопасность личного состава при следовании на службу в темное время суток.

КСТАТИ

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