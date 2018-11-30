Псковская городская Дума внесла изменения в постановление «О земельном налоге»

СЕГОДНЯ 14:25 2018-11-30T14:25:24+03:00

Теперь при исчислениями организациями суммы авансовых платежей по земельному налогу исключена привязка кадастровой стоимости к началу финансового года. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в постановление «О земельном налоге» (№ 4895, от 31.10.2005). Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Пскова, так поступить было необходимо, потому что в федеральном законодательстве произошли некоторые изменения.

– Теперь при исчислении организациями суммы авансовых платежей по земельному налогу исключена привязка кадастровой стоимости к началу финансового года, – сообщили в ведомстве.

Парламентарии внесли соответствующие изменения в ходе очередной 17-й сессии, 30 ноября. Помимо этого, в ведомстве отметили также, что на встрече депутаты рассмотрели и то, как удалось исполнить за 9 месяцев 2018 года городской бюджет. Оказалось, что доходы бюджета Пскова исполнены на 60,4 % – примерно на 2,749 миллиарда рублей. Из этих денег налоговые и неналоговые доходы – 42 %. Исполнение бюджета города по расходам же – около 2, 751 миллиарда рублей, 59,3 %.