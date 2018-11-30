Жители Пскова пройдут диспансеризацию в ФАПе на Труда

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-30T15:00:15+03:00

Диспансеризация включает в себя следующие процедуры: анкетирование, антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ и вручение направления на анализы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Попасть на диспансеризацию можно в течение девяти дней

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Псковская городская поликлиника приглашает всех жителей Пскова на диспансеризацию, которая сотрудники учреждения проведут у дома № 37а, расположенного на улице Труда. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковской городской поликлиники, туда, на стоянку к гипермаркету «Семейный Магнит», подъедет специальный оборудованный автобус, мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

– ФАП будет там находиться с 3 по 12 декабря, с 10.00 до 14.00. Государственный номер автобуса – B 862 КР 60, – сообщили в учреждении.

Помимо этого, в учреждении заострили внимание также, что диспансеризация вбирает в себя следующие процедуры: анкетирование, антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, электрокардиограмму и вручение направления, чтобы сдать анализы.

Всю дополнительную информацию можно узнать по телефонным номерам приёмной главного врача и отделения профилактики: 53 – 49 – 42 и 53 – 62 – 14.