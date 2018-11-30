В Палкинском районе завершился ремонт спортзала в Харлапковской сельской школе

СЕГОДНЯ 17:15 2018-11-30T17:15:46+03:00

Глядя на фотографии до и после, видны очень сильные изменения. Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На реконструкцию помещения затратили свыше двух миллионов рублей

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В деревне Слопыгино, что в Палкинском районе, завершился капитальный ремонт спортивного зала в Харлапковской сельской школе. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, работы по реконструкции выполнили за три месяца.

Долгое время школьники не могли заниматься физической культурой, так как шесть лет назад спортзал закрыли. В нем частично обрушилась стена из-за постоянных протечек в крыше, а также провалился пол.

Дело сдвинулось с мертвой точки после обращения местных жителей к вице-спикеру областного собрания Виктору Остренко. После это школу включили в федеральную программу ремонта сельских школьных спортивных залов.

Виктор Остренко поздравил педагогов и учеников с открытием зала, а также подарил мячи для игры в футбол и баскетбол.

КСТАТИ

Всего за 2018 год отремонтировали 16 спортивных залов в учебных заведениях 13 районов региона. На реализацию проекта израсходовано больше 21 миллиона рублей.