В Палкинском районе завершился ремонт спортзала в Харлапковской сельской школе
В деревне Слопыгино, что в Палкинском районе, завершился капитальный ремонт спортивного зала в Харлапковской сельской школе. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, работы по реконструкции выполнили за три месяца.
Долгое время школьники не могли заниматься физической культурой, так как шесть лет назад спортзал закрыли. В нем частично обрушилась стена из-за постоянных протечек в крыше, а также провалился пол.
Дело сдвинулось с мертвой точки после обращения местных жителей к вице-спикеру областного собрания Виктору Остренко. После это школу включили в федеральную программу ремонта сельских школьных спортивных залов.
Виктор Остренко поздравил педагогов и учеников с открытием зала, а также подарил мячи для игры в футбол и баскетбол.
КСТАТИ
Всего за 2018 год отремонтировали 16 спортивных залов в учебных заведениях 13 районов региона. На реализацию проекта израсходовано больше 21 миллиона рублей.