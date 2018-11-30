2018-11-30T19:15:23+03:00
Общество

На автовокзале в Пскове временно перестал работать общественный туалет

Сотрудники ремонтных служб устраняют аварию
Виталий Суриков
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Туалет автовокзала закрыт, а железнодорожного вокзала - нет.Туалет автовокзала закрыт, а железнодорожного вокзала - нет.Фото: Владимир Кольцов
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В Пскове на автовокзале временно не работает общественный туалет. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе предприятия «Псковпассажиравтотранс», это связано с коммунальной аварией в уборной.

На месте трудятся ремонтные бригады. Сотрудники предприятия приносят извенения за сложившиеся неудобства у поситителей автовокзала. Особенно сложно в этой ситуации придется пассажирам автобусов дальнего следования. Ближайший общественный туалет можно найти на железнодорожном вокзале.

Как только аварию устранят и туалет начнет работать в обычном режиме, пресс-служба предприятия распространит об этом информацию.

КСТАТИ

В Пскове повысилась цена на проездные билеты. Правды в силу изменения вступят в 2019 году. На декабрь 2018 года безлимитный билет можно приобрести за тысячу рублей. Позже он обойдется на 700 рублей дороже.

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