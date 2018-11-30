Некоторым жителям Псковской области планируют компенсировать часть затрат на приемники цифрового телесигнала

СЕГОДНЯ 19:20 2018-11-30T19:21:37+03:00

В регионе считают количество жителей, которые после отключения аналогового вещания останутся без основных федеральных телеканалов

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В Псковской области с июня 2019 года произойдет отключение от аналогового телевещания – регион попал в третью волну отключений. Произойдет это во всех субъектах России поэтапно – с января по июнь. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», власти регионов сейчас изучают вопрос о возможности выплаты компенсаций части населения за приобретение и подключение специального оборудования для приема цифрового сигнала.

В Псковской области планируют выплачивать до 80 процентов от стоимости затрат, но только отдельным группам граждан. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на встрече с главными редакторами СМИ региона.

- Сейчас проводится подворовый обход, составляются списки, сколько социально незащищенных граждан окажутся без аналогового вещания, - сообщил он.

КСТАТИ

«Комсомолка» совместно с Псковским областным радиопередающим центром вручат один приемник цифрового сигнала читателям (подробности).