2018-11-30T19:29:20+03:00
Общество

В марте 2019 года перинатальный центр Псковской области сможет принять первых пациентов

Независимая экспертиза дала положительную оценку по итогам исследования здания
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
За 2018 год в перинатальном центре было много проверок , и вот в конце ноября появилось положительное заключение.За 2018 год в перинатальном центре было много проверок , и вот в конце ноября появилось положительное заключение.Фото: Владимир Кольцов
Изменить размер текста:

К Новому году в затянувшейся истории с перинатальным центром Псковской области можно будет поставить точку. И уже к марту его двери распахнуться, чтобы принять первых пациентов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на встрече с главными редакторами СМИ региона, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Михаил Ведерников напомнил: сдача объекта затягивается из-за результатов замеров – в воздухе есть опасные взвеси. Причина – материалы, которые использовали строители, не всегда соответствуют стандартам, а потому они испаряют опасные вещества. Однако, как отметил глава региона, недавно прошла независимая экспертиза, и она дала положительную оценку. В ближайшее время будет проведена повторная экспертиза.

- И если она (положительная оценка - Ред.) будет подтверждена следующими исследованиями, то перинатальный центр заработает, - рассказал Михаил Ведерников.

По самым смелым оценкам, это может произойти уже к Новому году, а в марте в этому случае главный роддом области примет первых пациентов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На «Мисс России» отправили 8 визиток претенденток от Псковской области
Победительница «Мисс Псков – 2018» хочет стать стоматологом
Победительница «Мисс Псков – 2018» в последний момент стала участницей проекта
«Ласточки» полетят из Пскова в Карелию и Новгород
В 2019 году планируют запустить авиарейсы из Пскова в Краснодар и Сочи
Некоторым жителям Псковской области планируют компенсировать часть затрат на приемники цифрового телесигнала
На автовокзале в Пскове временно перестал работать общественный туалет
Николай Королёв: На финальном шоу девушки справились на твёрдую пятёрку
В Палкинском районе завершился ремонт спортзала в Харлапковской сельской школе
«Комсомольская правда - Псков» разыгрывает телевизионную приставку
Жители Пскова пройдут диспансеризацию в ФАПе на Труда
Псковская городская Дума внесла изменения в постановление «О земельном налоге»
Житель Пскова просит повлиять на военных, переходящих дорогу в неположенном месте
Второй Псковский международный медиафорум планируют провести в июне 2019 года
В Псковской области аналоговое телевещание отключат 3 июня 2019 года
В Пскове перекроют движение на улице Дмитрия Иванова
За кражи вещей с дач Плюсского района ответят два жителя Ленинградской области
В утренней аварии на Рижском проспекте в Пскове пострадала 14-летняя школьница
Делегация из Псковской области преодолела половину пути автопробега по Городам-героям
В Бежаницком районе наказали директора, безосновательно выдававшего себе премии
Награждены победители акции «Псковщина читает»
За кражу в Псково-Печерском монастыре злоумышленник получил год колонии
В Великих Луках мошенница представилась сотрудником банка и завладела чужими деньгами
«Псковпассажиравтотранс» погасил 30 миллионов рублей долга по зарплате
В Пскове на Рижском проспекте на пешеходном переходе легковушка сбила девушку
Журналисты получили награды во время первого Псковского международного медиафорума
Елена Кулешова на Псковском медиафоруме: Опытные СМИ топчутся в колее