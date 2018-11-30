В марте 2019 года перинатальный центр Псковской области сможет принять первых пациентов

СЕГОДНЯ 19:29 2018-11-30T19:29:20+03:00

За 2018 год в перинатальном центре было много проверок , и вот в конце ноября появилось положительное заключение. Фото: Владимир Кольцов

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К Новому году в затянувшейся истории с перинатальным центром Псковской области можно будет поставить точку. И уже к марту его двери распахнуться, чтобы принять первых пациентов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на встрече с главными редакторами СМИ региона, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Михаил Ведерников напомнил: сдача объекта затягивается из-за результатов замеров – в воздухе есть опасные взвеси. Причина – материалы, которые использовали строители, не всегда соответствуют стандартам, а потому они испаряют опасные вещества. Однако, как отметил глава региона, недавно прошла независимая экспертиза, и она дала положительную оценку. В ближайшее время будет проведена повторная экспертиза.

- И если она (положительная оценка - Ред.) будет подтверждена следующими исследованиями, то перинатальный центр заработает, - рассказал Михаил Ведерников.

По самым смелым оценкам, это может произойти уже к Новому году, а в марте в этому случае главный роддом области примет первых пациентов.