В 2019 году планируют запустить авиарейсы из Пскова в Краснодар и Сочи

СЕГОДНЯ 19:39 2018-11-30T19:39:48+03:00

В конце 2019 года не надо будет искать место, откуда лететь на бг, это можно будет сделать прямо из Пскова. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Проекты пока еще на стадии обсуждения, но региональные власти с оптимизмом смотрят на результаты переговоров

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Уже в 2019 году жители Псковской области смогут самолетами добираться из столицы региона не только в Москву, но и в Краснодар, а то и в Сочи. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», такие планы сейчас обсуждают региональные власти на разных уровнях.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, уже с марта перелеты планируется совершать по маршруту Псков – Москва – Краснодар, а чуть позднее и до Сочи. Принятие решения зависит во многом от Росавиации, в случае с перелетами в Сочи потребуется софинансирование региона.

- Порядка 30 миллионов рублей это будет стоить областному бюджету, - сообщил Михаил Ведерников и добавил, что региональные власти готовы пойти на такой шаг.

СПРАВКА «КП»

В октябре 2018 года был совершен первый рейс возобновленного в регионе авиасообщения по маршруту Псков – Москва.