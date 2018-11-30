В 2019 году планируют запустить авиарейсы из Пскова в Краснодар и Сочи
Уже в 2019 году жители Псковской области смогут самолетами добираться из столицы региона не только в Москву, но и в Краснодар, а то и в Сочи. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», такие планы сейчас обсуждают региональные власти на разных уровнях.
По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, уже с марта перелеты планируется совершать по маршруту Псков – Москва – Краснодар, а чуть позднее и до Сочи. Принятие решения зависит во многом от Росавиации, в случае с перелетами в Сочи потребуется софинансирование региона.
- Порядка 30 миллионов рублей это будет стоить областному бюджету, - сообщил Михаил Ведерников и добавил, что региональные власти готовы пойти на такой шаг.
СПРАВКА «КП»
В октябре 2018 года был совершен первый рейс возобновленного в регионе авиасообщения по маршруту Псков – Москва.