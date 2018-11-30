2018-11-30T19:39:48+03:00
Общество

В 2019 году планируют запустить авиарейсы из Пскова в Краснодар и Сочи

Проекты пока еще на стадии обсуждения, но региональные власти с оптимизмом смотрят на результаты переговоров
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В конце 2019 года не надо будет искать место, откуда лететь на бг, это можно будет сделать прямо из Пскова.В конце 2019 года не надо будет искать место, откуда лететь на бг, это можно будет сделать прямо из Пскова.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Уже в 2019 году жители Псковской области смогут самолетами добираться из столицы региона не только в Москву, но и в Краснодар, а то и в Сочи. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», такие планы сейчас обсуждают региональные власти на разных уровнях.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, уже с марта перелеты планируется совершать по маршруту Псков – Москва – Краснодар, а чуть позднее и до Сочи. Принятие решения зависит во многом от Росавиации, в случае с перелетами в Сочи потребуется софинансирование региона.

- Порядка 30 миллионов рублей это будет стоить областному бюджету, - сообщил Михаил Ведерников и добавил, что региональные власти готовы пойти на такой шаг.

СПРАВКА «КП»

В октябре 2018 года был совершен первый рейс возобновленного в регионе авиасообщения по маршруту Псков – Москва.

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